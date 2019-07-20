Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 20:32
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Авто
Назван ТОП-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году
2 место – Mitsubishi L200 На сегодняшний день в продаже на российском рынке представлены сразу две версии пикапа L200 – обновленная и дорестайлинговая.
Обновлено в 01:00
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Общество
Велофестиваль Summer Velo Cup пройдет в Коломне в субботу
В подмосковной Коломне в рамках проекта «Лето в Подмосковье» впервые пройдет благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup – 2019, для участников и гостей мероприятия подготовили специальный турмаршрут по Коломне и Зарайску на выходные, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск»
Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.
Обновлено в 06:11
Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Авто
В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter
Компания Classic Steel Body из американского штата Огайо занимается продажей новых запчастей для первого поколения микроавтобуса.
Обновлено в 02:00
Общество
На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер
Обновлено в 02:47
Футбол
Де Йонг рассказал, как относится к сравнению с Кройфом
Недавно перешедший в "Барселону" голландский полузащитник Френки де Йонг заявил, что только начинает свой путь и сравнивать его с легендой каталонского клуба и сборной Нидерландов Йоханом Кройфом пока преждевременно.
Обновлено в 03:30
Общество
«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
Обновлено в 00:47
Футбол
Гильерме продлил контракт с ФК «Локомотив» на три года
Обновлено вчера в 12:42
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Технологии
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Футбол
«Интер» предлагает 12 млн евро за Джеко, «Рома» требует 20
«Интер» по-прежнему не может договориться о трансфере форварда «Ромы» Эдина Джеко.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу
Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Авто
Новый Kia KX1 обогнал по продажам Kia Sportage
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Лобода показала последствия выступлений на больших площадках
Светлана Лобода рассказала о том, что свой первый стадион она собрала на концерте в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 05:46
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
Журналистка, экс-помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Леся Рябцева обвинила блогера Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:25
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Политика
Бойко призвал Украину вернуться на российский рынок
Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что для экономики Украины необходимо восстановить выход на российский рынок.
Обновлено в 04:53
Общество
Во Франции температура впервые достигла 46 градусов
Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
Обновлено вчера в 10:36