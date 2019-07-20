Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 20:32

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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"Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов - ред.) для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения", - написал Омелян в фейсбуке
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Владимир Омелян
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Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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