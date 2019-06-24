Футбол

Украинский клуб поддержал антироссийскую акциюГазета.Ru вчера в 15:07

Антироссийские акции на фоне политического конфликта, произошедшего в Грузии, продолжают затрагивать мировой футбол. В ответ на выступление грузинских футболистов с лозунгами против России вышли футболисты украинского клуба "Ворскла".
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Футболисты украинского клуба поддержали антироссийскую акцию (фото)

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Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию грузинских клубов

РИА Новостивчера в 10:21

Футболисты украинской «Ворсклы» поддержали антироссийскую акцию грузинских клубов

Sport24.ruвчера в 08:42

Украинские футболисты устроили антироссийскую акцию вслед за грузинами

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Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию

Газета.Ruвчера в 15:07

Футболисты «Ворсклы» поддержали антироссийскую акцию грузинских клубов. ФОТО

Sport.ruвчера в 09:14

Игроки украинского клуба сделали плакат: «20% моей страны оккупированы Россией»

Чемпионатвчера в 09:01
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Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
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Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

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В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как уберечь от угона личный автомобиль.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей

В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.
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Обновлено вчера в 10:45
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Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Rambler Group хочет провести IPO

На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Экономика

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за 1 км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти

Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Культура

Министр образования Хакасии приписала авторство «Горя от ума» Радищеву

Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Российские отельеры попросили вдвое понизить им НДС

Организация «Опора России» попросила министерство экономического развития РФ снизить налог на добавленную стоимость (НДС) для российских отельеров с нынешних 20% до 7-10% и отказаться от затрат на организацию центра по развитию туризма, призванного продвигать страну среди иностранных туристов.
Обновлено вчера в 23:30
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Технологии

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол

«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Обновлено вчера в 16:48
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Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
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Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:33
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Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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Apple выпустила публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS

Заметим, что бета-версии традиционно являются менее стабильными относительно финальных версий ОС.
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Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
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Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
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МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
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