Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акциюГазета.Ru вчера в 15:07
Антироссийские акции на фоне политического конфликта, произошедшего в Грузии, продолжают затрагивать мировой футбол. В ответ на выступление грузинских футболистов с лозунгами против России вышли футболисты украинского клуба "Ворскла".
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Футболисты украинской «Ворсклы» поддержали антироссийскую акцию грузинских клубов
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