Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акциюГазета.Ru 10:41
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Политика
Путин назвал сумму выручки от экспорта военной продукции
Обновлено в 10:41
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
МИД рекомендует гражданам России не ездить в эфиопский регион Амхара
Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара, где сохраняется определённая напряженность после неудавшейся попытки государственного переворота.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Исхудавшая и с отеками под глазами Марина Хлебникова появилась на телевидении впервые после смерти мужа
С конца прошлого года Марина Хлебникова редко появляется на мероприятиях и предпочитает уединенный образ жизни.
Обновлено в 10:44
Политика
Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов
Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Политика
Зеленский уволил начальника управления СБУ по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Обновлено в 07:06
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Обнародовано расписание обновлений смартфонов Huawei
В июле обновление готовится для Huawei P20 и P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 RS Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Y9 2019, Y6 2019, Y5 2019, Nova 3, Nova 3i, Nova 3e и Nova 4. Тестовая прошивка с EMUI 10 на базе Android 10 Q станет доступна до конца июня для Huawei P10 и Huawei P10 Plus.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в подготовке теракта против посольства США
Сотрудники полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в подготовке нападения на посольство Соединенных Штатов.
Обновлено в 10:26
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Здоровье
Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии
Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Хоккей
Генменеджер: Уход Панарина и Бобровского не станет шоком для «Коламбуса»
Генеральный менеджер клуба НХЛ "Коламбус" Ярмо Кекалайнен заявил, что для команды не станет шоком возможный уход ряда хоккеистов в статусе неограниченно свободных агентов.
Обновлено в 10:41
Политика
Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву
Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".
Обновлено в 11:17
Общество
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов по четырём дисциплинам на Едином государственном экзамене, сообщили в администрации Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты
Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Дело MH17 предложили для обсуждения на сессии ПАСЕ
Как сообщила пресс-служба организации в своем Twitter, один из предложенных вопросов касается дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
Обновлено в 05:13
Общество
Восстановлено электроснабжение Симферополя
По данным министерства, в 12:44 произошел обрыв провода, были обесточены две симферопольские подстанции, в результате без электроснабжения остались 70 тыс. человек.
Обновлено в 11:15
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы
Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.
Обновлено в 09:32