Футбол

Украинский клуб поддержал антироссийскую акциюГазета.Ru 10:41

Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
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Футболисты украинской «Ворсклы» поддержали антироссийскую акцию грузинских клубов

Sport24.ru08:42

Футболисты «Ворсклы» поддержали антироссийскую акцию грузинских клубов. ФОТО

Sport.ru09:14

Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию грузинских клубов

РИА Новости10:21

Футболисты «Ворсклы» сфотографировались с плакатом «20% моей страны оккупированы Россией»

Sports.ru09:43

Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию

Газета.Ru10:41

Футболисты «Ворсклы» поддержали скандальную акцию кутаисского «Торпедо»

Спорт-Экспресс09:08

Игроки украинского клуба сделали плакат: «20% моей страны оккупированы Россией»

Чемпионат09:01
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Политика

Путин назвал сумму выручки от экспорта военной продукции

Обновлено в 10:41
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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МИД рекомендует гражданам России не ездить в эфиопский регион Амхара

Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара, где сохраняется определённая напряженность после неудавшейся попытки государственного переворота.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Исхудавшая и с отеками под глазами Марина Хлебникова появилась на телевидении впервые после смерти мужа

С конца прошлого года Марина Хлебникова редко появляется на мероприятиях и предпочитает уединенный образ жизни.
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Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Обновлено в 07:06
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
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«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип

Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
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Гаджеты

Обнародовано расписание обновлений смартфонов Huawei

В июле обновление готовится для Huawei P20 и P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 RS Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Y9 2019, Y6 2019, Y5 2019, Nova 3, Nova 3i, Nova 3e и Nova 4. Тестовая прошивка с EMUI 10 на базе Android 10 Q станет доступна до конца июня для Huawei P10 и Huawei P10 Plus.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие

МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»

Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Задержан подозреваемый в подготовке теракта против посольства США

Сотрудники полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в подготовке нападения на посольство Соединенных Штатов.
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Общество

Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию

Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
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Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
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Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии

Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Хоккей

Генменеджер: Уход Панарина и Бобровского не станет шоком для «Коламбуса»

Генеральный менеджер клуба НХЛ "Коламбус" Ярмо Кекалайнен заявил, что для команды не станет шоком возможный уход ряда хоккеистов в статусе неограниченно свободных агентов.
Обновлено в 10:41
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Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву

Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".
Обновлено в 11:17
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Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов по четырём дисциплинам на Едином государственном экзамене, сообщили в администрации Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты

Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.
Обновлено в 10:16
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Директор Быстрицкой перевела сестре актрисы 6 миллионов рублей

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Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

Обновлено вчера в 19:45
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Дело MH17 предложили для обсуждения на сессии ПАСЕ

Как сообщила пресс-служба организации в своем Twitter, один из предложенных вопросов касается дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
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Восстановлено электроснабжение Симферополя

По данным министерства, в 12:44 произошел обрыв провода, были обесточены две симферопольские подстанции, в результате без электроснабжения остались 70 тыс. человек.
Обновлено в 11:15
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Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ

Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
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Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы

Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.
Обновлено в 09:32
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