Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акциюГазета.Ru 10:41
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
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с чего всё началось
Футболисты «Ворсклы» присоединились к акции грузинских игроков, которые вышли в футболках с надписью «Наша страна оккупирована Россией», сообщает ON FOOTBALL.Чемпионат09:01
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