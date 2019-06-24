Украинский клуб поддержал антироссийскую акциюГазета.Ru 10:41

с чего всё началось

Экономика Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

Армия и оружие Под Ростовом продемонстрируют самый мощный миномет в мире Речь идет о 240-миллиметровом самоходном миномете «Тюльпан». Этот гигант по своим размерам и ударной силе не имеет равных во всем мире.

Шоу-бизнес Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.

Политика России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17 Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Политика Встреча Патрушева и Болтона завершилась в Иерусалиме В Иерусалиме закончилась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США Джона Болтона.

Общество В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.

Здоровье В Тверской области откроются кабинеты паллиативной помощи В текущем году кабинеты амбулаторной паллиативной помощи были открыты в Бежецком, Бологовском и Оленинском районах.

Происшествия В Казахстане момент взрыва боеприпасов в воинской части попал на видео В казахстанском Арысе произошел мощный взрыв на территории военной части, расположенной в городе.

Финансы Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.

Спорт Олимпиада-2026 пройдет в Италии Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.

Технологии Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.

Политика Порошенко призвал украинцев спасти Грузию Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».

Общество Большой театр изменит схему продажи билетов Большой театр сократит объем бронированных билетов и изменит схему их продажи по рекомендациям Счетной палаты.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет «Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Наука Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отказался оформлять двухлетнюю дочь в одной из своих квартир в Санкт-Петербурге.