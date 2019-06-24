Футбол

Украинский клуб поддержал антироссийскую акциюГазета.Ru 10:41

Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
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Футболисты «Ворсклы» присоединились к акции грузинских игроков, которые вышли в футболках с надписью «Наша страна оккупирована Россией», сообщает ON FOOTBALL
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Футболисты «Ворсклы» поддержали антироссийскую акцию грузинских клубов. ФОТО

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