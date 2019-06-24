Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акциюЕвро-футбол.ру 09:02
Полтавская "Ворскла" поддержала антироссийскую акцию грузинских клубов. Об этом сообщает группа On Football в Facebook. Футболисты полтавской команды на тренировке сфотографировались с плакатом, на котором написано: "20% моей страны оккупированы Россией".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Общество
Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе
На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский уволил трех губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областных госадминистраций.
Обновлено в 08:05
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В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Кино
Дэнни Бойл работает над триквелом «28 дней спустя»
Режиссёр Дэнни Бойл («На игле», «Пляж») работает над ещё одним продолжением фильма «28 дней спустя».
Обновлено в 08:42
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию
Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Игры
World of Warcraft Classic откроет отдельный российский сервер
Обновлено в 07:26
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Текслер назвал отставку мэра Челябинска решением горожан
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Мужчину ранили ножом на парковке у Домодедовского рынка в Москве
Мужчина получил ножевое ранение в ссоре из-за парковки у Домодедовского рынка на юге Москвы.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
В ДНР из-за обстрелов силовиков произошло десять пожаров за неделю
Более 10 пожаров произошло за минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.
Обновлено в 09:34
Авто
АвтоВАЗ ожидает снижение объема рынка новых легковых машин и LCV на 4%
Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек на конференции объединения автопроизводителей озвучил прогноз о снижении рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России на 3-4% в 2019 году.
Обновлено в 06:18
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совфеде
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Локомотив» поздравил с днем рождения Сенникова
Московский «Локомотив» поздравил с днем рождения экс-защитника железнодорожников Дмитрия Сенникова.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Суд оштрафовал компанию-отловщика косаток на 28,1 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,1 млн рублей компанию ООО «Афалина» за нарушение правил рыболовства при вылове косаток, передает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Обновлено в 04:04
Политика
Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ
Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53