Украинский канал покажет телепроекты Зеленского в день тишиныLife.ru 15:17

Телеканал "1+1" за день до выборов будет транслировать проекты, в которых участвовал кандидат в президенты Владимир Зеленский. Среди них "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNews" и документальный фильм "Рейган", сообщает пресс-служба медиагруппы "1+1".

Украинский канал покажет телепроекты Зеленского в день тишины

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