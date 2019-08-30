Политика
REGNUMУкраинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook. Он привёл на своей странице запись Анны Исламовой, в которой сказано, что Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб, а также моряки «летят домой».
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Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Политика
Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
Российская газета 01:53
Кино
Умер французский актер Мишель Омон
Французский комедийный актер Мишель Омон скончался в ночь на четверг в возрасте 82 лет, сообщает в четверг газета Le Figaro.
Интерфакс вчера в 13:08
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
Ведомости вчера в 12:19
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей. Причиной смерти стал несчастный случай.
Ruposters.ru 02:39
Политика
Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины
Правящая элита Украины становится все более юной: к самому молодому президенту в истории страны Владимиру Зеленскому, супруга которого, Елена, тоже младше всех своих предшественниц, добавился 35-летний премьер-министр: Алексей Гончарук, которому 7 июля исполнилось 35 лет, побил возрастной рекорд среди глав украинского правительства.
Газета.Ru вчера в 17:01
Экономика
Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам
«У Китая есть много средств для принятия контрмер, но в нынешней ситуации нужно безотлагательно обсудить вопрос о том, чтобы отменить новые пошлины США на китайские товары на $550 млрд, чтобы предотвратить эскалацию торговой войны», — сказал Гао.
РБК 01:58
Здоровье
7 нарушений, при которых возникает беспричинная усталость
Усталость без видимых причин может возникать в связи с физиологическими нарушениями, а также эмоциональным истощением.
MedikForum.ru вчера в 20:30
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 12:34
Общество
Полиция Москвы призывает отказаться от участия в несогласованной акции 31 августа
Московская полиция обратилась к организаторам намеченной на субботу, 31 августа, несанкционированной акции.
Вести.Ru 02:27
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
РБК вчера в 23:28
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие
Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины
Газета.Ru вчера в 13:43
Технологии
Первая в России 5G-сеть запущена в Кронштадте
Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
Бел.Ру вчера в 15:55
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Авто
Lexus планирует выпустить преемника LFA
Производство суперкара с V10 закончилось в конце 2012 года, когда марка выпустила 500 единиц.
32CARS.ru вчера в 08:23