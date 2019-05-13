Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского портаРБК 13:16
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили. Об этом в интервью ТСН рассказал бывший командующий Операции объединенных сил Украины на Донбассе, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Читать в источнике
Оценить26
Должна быть база для таких действий. И в ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту. Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. Мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят.
— Сергей Наев, украинский генерал-лейтенантСвободная Пресса 12:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинский генерал рассказал о тайной военной операции Украины против России
Московский Комсомолец12:56
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Футбол
УЕФА хочет добиться отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков
В УЕФА хотят добиться отстранения «горожан» от еврокубков на один сезон. Напомним, что вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.
Обновлено в 15:24
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Здоровье
В Ростовской области обнародованы зарплаты главврачей медучреждений
Третье место досталось главврачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробка. Его заработок составляет 142,6 тысячи рублей.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Здоровье
Специалисты назвали пять вредных «диетических» продуктов
Обновлено в 05:02
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Путин оценил модернизированные военные самолеты на авиазаводе в Казани
Если раньше президент проводил их в своей сочинской резиденции, то теперь перед подобными встречами Путин будет еще и знакомиться с производством новейшего оружия.
Обновлено в 14:15
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
Обновлено в 13:58
Общество
Россияне признались в желании работать без финансовой нужды
Большинству россиян нравится их работа, и они продолжили бы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Китай ответил США торговыми пошлинами
В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке.
Обновлено в 11:46
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено в 04:33
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Энергетика
Венесуэла в I квартале сократила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэла за I квартал 2019 г. снизила долг перед российской "Роснефтью" по выданным авансам до $1,8 млрд с прежних $2,3 млрд, следует из презентации российской компании.
Обновлено в 12:12
Футбол
Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.
Обновлено в 14:42
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье
32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Общество
Чиновники правительства скинулись на памятник Потемкину в Севастополе
Сотрудников аппарата российского правительства попросили скинуться из личных средств на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе, рассказали пять близких к кабинету источников РБК.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и разъемов
В интернете опубликовали постер и технические характеристики флагманского смартфона Honor Magic 3. Гаджет получит модем 5G и камеру с четырьмя датчиками, мобильное устройство лишат всех механических кнопок и разъемов.
Обновлено в 02:23
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Обновлено в 14:54
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 00:23
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15