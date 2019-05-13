Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского портаРБК 13:16

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили. Об этом в интервью ТСН рассказал бывший командующий Операции объединенных сил Украины на Донбассе, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Читать в источнике
Сергей Наев
Должна быть база для таких действий. И в ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту. Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. Мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят.
— Сергей Наев, украинский генерал-лейтенантСвободная Пресса 12:34

Подробнее о событии

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

РБК13:16

Украинский генерал рассказал об операции катеров у российского порта

Известия13:59

Генерал рассказал, как украинские корабли и самолеты подкрались к России

РЕН ТВ13:17

На Украине рассказали об успехах своего флота вблизи российских границ на Азове

Взгляд.ру14:05

Украинский генерал рассказал о тайной военной операции Украины против России

Московский Комсомолец12:56

На Украине рассказали о тайной морской операции против России

Lenta.ru12:10

Украинский генерал рассказал, что украинским катерам удавалось приближаться к берегам РФ на дистанцию в полторы мили

Росбалт05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Футбол

УЕФА хочет добиться отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков

В УЕФА хотят добиться отстранения «горожан» от еврокубков на один сезон. Напомним, что вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Обновлено в 08:38
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Музыка

Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Здоровье

В Ростовской области обнародованы зарплаты главврачей медучреждений

Третье место досталось главврачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробка. Его заработок составляет 142,6 тысячи рублей.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Здоровье

Специалисты назвали пять вредных «диетических» продуктов

Обновлено в 05:02
Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Путин оценил модернизированные военные самолеты на авиазаводе в Казани

Если раньше президент проводил их в своей сочинской резиденции, то теперь перед подобными встречами Путин будет еще и знакомиться с производством новейшего оружия.
Обновлено в 14:15
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

Обновлено в 13:58
Общество

Россияне признались в желании работать без финансовой нужды

Большинству россиян нравится их работа, и они продолжили бы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Китай ответил США торговыми пошлинами

В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке.
Обновлено в 11:46
Общество

Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек

Обновлено в 04:33
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Энергетика

Венесуэла в I квартале сократила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

Венесуэла за I квартал 2019 г. снизила долг перед российской "Роснефтью" по выданным авансам до $1,8 млрд с прежних $2,3 млрд, следует из презентации российской компании.
Обновлено в 12:12
Футбол

Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.
Обновлено в 14:42
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье

32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Общество

Чиновники правительства скинулись на памятник Потемкину в Севастополе

Сотрудников аппарата российского правительства попросили скинуться из личных средств на установку памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе, рассказали пять близких к кабинету источников РБК.
Обновлено в 09:16
Гаджеты

Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и разъемов

В интернете опубликовали постер и технические характеристики флагманского смартфона Honor Magic 3. Гаджет получит модем 5G и камеру с четырьмя датчиками, мобильное устройство лишат всех механических кнопок и разъемов.
Обновлено в 02:23
Политика

Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов

Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Политика

Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов

Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Политика

Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Обновлено в 14:54
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 00:23
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Иванович Наев
Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное