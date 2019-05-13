Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского портаРБК 13:16
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили. Об этом в интервью ТСН рассказал бывший командующий Операции объединенных сил Украины на Донбассе, генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Должна быть база для таких действий. И в ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту. Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. Мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят.
— Сергей Наев, украинский генерал-лейтенантСвободная Пресса 12:34
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Украинский генерал рассказал о тайной военной операции Украины против России
Московский Комсомолец12:56
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