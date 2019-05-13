Украинский генерал заявил об операции катеров у российского портаРБК 13:16

Должна быть база для таких действий. И в ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту. Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. Мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят.

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Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

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