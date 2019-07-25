Политика
Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкераРЕН ТВ 17:37
После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению". Об этом заявил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский в интервью порталу "Обозреватель".
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