Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распадаГазета.Ru 03:54

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости". Он добавил, что когда этот процесс начнется, Украина должна взять под контроль часть территорий страны.

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

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