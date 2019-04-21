Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распадаГазета.Ru 03:54
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости". Он добавил, что когда этот процесс начнется, Украина должна взять под контроль часть территорий страны.
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Политика
Зеленский нарушил закон во время голосования
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
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На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
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Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Кен Блок показал свой «заряженный» пикап Ford F-150 Raptor
Известный гонщик Кен Блок поделился видеозаписью, на которой можно детально рассмотреть его улучшенный экземпляр американского пикапа Ford F-150 Raptor.
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Футбол
Унаи Эмери: «Хочу выиграть что-то значимое с „Арсеналом“»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил желание выиграть значимый трофей вместе с лондонским клубом.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 06:20
Единоборства
Теренс Кроуфорд досрочно победил Амира Хана
Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу в шестом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом в поединке 20 апреля в Бруклине (США).
Обновлено в 00:56
Политика
НТВ показал тайные владения Зеленского
Телеканал НТВ показал тайные владения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:12
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Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Космос
Ядро Меркурия оказалось твердым
Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика
«Белнефтехим» временно ограничил экспорт российской нефти
Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в связи с ухудшением качества.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Общество
Что для крымчан приготовили звезды на следующую неделю
Грядущая неделя станет благоприятным периодом для построения планов.
Обновлено в 04:59
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Обновлено вчера в 11:33
Политика
В Мариуполе военные стягивают бронетехнику к избирательным участкам
Всего в Мариуполе две окружные комиссии, которые объединяют 215 участков.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Политика
Олег Сысуев: «А за что нас любить? Мы у них людей убиваем, самолеты сбиваем. А потом врем»
На днях стало известно, что ЦБ РФ выдал первую за последние пять лет новую банковскую лицензию "Банку 131", владельцем которого является успешный IT-бизнесмен из Татарстана Дмитрий Еремеев.
Обновлено в 01:50
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Один избирательный участок не открылся на Украине
На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Александр Гобозов перестал видеться с сыном
Обновлено в 03:18
Футбол
«Спартак» и «Енисей» определились с формой на матч
Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» — «Енисей».
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