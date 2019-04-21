Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распадаГазета.Ru 03:54
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости". Он добавил, что когда этот процесс начнется, Украина должна взять под контроль часть территорий страны.
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Политика
Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.
Обновлено в 07:16
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Общественные наблюдатели зафиксировали первые нарушения на избирательных участках в Киевской и Хмельницкой областях.
Обновлено в 02:49
Политика
Трамп после взрывов на Шри-Ланке сообщил о «138 миллионах погибших»
Американский президент Дональд Трамп, выражая соболезнования Шри-Ланке после произошедшей на острове серии террористических актов, допустил ошибку в сообщении, опубликованном на его странице в сети микроблогов Twitter.
Обновлено в 07:58
Общество
Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
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Общество
Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России
Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
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Хоккей
КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Антона Слепышева
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Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России
Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
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Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Нижегородской области при пожаре погибли три человека
Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
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Российские гимнастки выиграли золото на этапе Кубка мира в Ташкенте
Сборная по художественной гимнастике обошла соперниц в групповом многоборье Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте.
Обновлено вчера в 11:52
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Обновлено в 07:56
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Авто
Почему задний дворник ставят только на хэтчбеки и кроссоверы, а на седаны нет?
Фото: a.d-cd.net Было время, когда на японские автомобили в кузове седан устанавливали стеклоочиститель не только на лобовое стекло, но и на заднее тоже.
Обновлено в 06:29
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
Обновлено в 07:19
Политика
В Совфеде ответили украинскому генералу, мечтающему о развале России
Опасность распада государства является намного более реальной для Украины, чем для России, заявил член Совета Федерации Сергей Пушков, комментируя соответствующее заявление украинского военного эксперта Игоря Романенко.
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Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
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Энергетика
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Политика
НТВ показал тайные владения Зеленского
Телеканал НТВ показал тайные владения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:12
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова
По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
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Эксперты назвали секреты для максимально эффективного использования Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e
Представлены 10 советов и приемов, позволяющих максимально эффективно использовать новейшие гаджеты Samsung.
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