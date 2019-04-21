Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распадаГазета.Ru 03:54

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости". Он добавил, что когда этот процесс начнется, Украина должна взять под контроль часть территорий страны.
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Украинский генерал призвал захватить часть России

РИА Новости03:57

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее развала

Московский Комсомолец04:27

Украинский генерал спрогнозировал распад России

URA.Ru04:21

Украинский генерал предложил захватить часть России в случае ее распада

РБК04:46

Укранинский генерал порассуждал о захвате России

РЕН ТВ03:54

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Газета.Ru04:44

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее развала

Известия02:34
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Происшествия

Премьер-министр Шри-Ланки осудил атаку на церкви и отели

Обновлено в 03:28
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова

Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30
Интернет

Facebook и Google узнали об употреблении наркотиков пользователями через приложения

33 из 36 приложений, найденных исследователями по ключевым словам «депрессия» и «отказ от курения», передавали информацию рекламодателям или сторонним компаниям, чаще всего Facebook и Google.
Обновлено в 04:58
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Авто

Умельцы скрестили Porsche Boxster S и «Запорожец ЗАЗ-968»

Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.
Обновлено в 02:54
Футбол

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Дракслера

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 04:18
Экономика

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Общество

Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года

Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 15:05
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Общество

МВД предлагает запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии

В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.
Обновлено в 03:30
Авто

Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России

Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Квартирный вопрос дошел до Берлина

По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
Обновлено вчера в 03:22
Политика

Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено вчера в 15:00
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Религия

Вербное воскресенье 2019: нельзя покупать ветки в магазинах

Почему именно веточки вербы стали символом этого православного праздника в России, каковы традиции Вербного воскресенья, нам рассказал настоятель Богоявленского собора в Москве, священник Александр Агейкин.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

Названа опасность поздних родов для российской демографии

Эксперт отметил, что положение может исправить увеличение материнского капитала за первого ребенка, если мать моложе 25 лет.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол

Клаудио Маркизио: «„Зенит“ подарил мне больше, чем друзей»

Обновлено в 03:24
Происшествия

Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Обновлено в 02:06
Единоборства

Алистар Оверим: «Надеюсь, следующим будет Волков»

Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Обновлено вчера в 20:34
Гаджеты

AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%

Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
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