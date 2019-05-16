Армия и оружие

Украинский генерал рассказал о последствиях войны с РоссиейРИА Новости 05:01

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
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Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией

Газета.Ru09:05

Кровавая бойня: украинский генерал рассказал о последствиях столкновения России и Украины

РЕН ТВ02:39

На Украине рассказали о последствиях военного столкновения с Россией

Lenta.ru03:28

Украинский генерал оценил последствия военного столкновения с Россией

Московский Комсомолец02:56

Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией

РИА Новости05:01

Последствия военного столкновения с РФ оценили в Киеве

News.ru01:57

Украинский генерал предрек последствия военного столкновения с Россией

Известия01:01
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Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:00
Политика

Госдума приняла законопроект о фотофиксации техосмотра

Госдума во втором чтении приняла законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей сегодня, 16 мая.
Обновлено в 08:29
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество

Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих

Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Наука

Стратосферный планер испытают на высоте 27 тысяч метров

Подразделение Perlan Project европейского авиастроительного концерна Airbus начало готовить перспективный стратосферный планер Perlan 2 к испытаниям полетом на высоте более 27 тысяч метров.
Обновлено в 09:19
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Финансы

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Политика

Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»

Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Молодая невеста 88-летнего Краско ждет ребенка

Обновлено в 09:08
Происшествия

В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Игры

Ubisoft начала бесплатно раздавать игру Steep

В Uplay можно бесплатно скачать Steep. Акция от Ubisoft продлится до 21 мая, после чего базовая версия игры снова будет стоить 1 499 руб.
Обновлено в 09:44
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
Политика

Путин поручил правительству создать справочник о мерах поддержки семей

Глава государства призвал коллег в правительстве составить специальный справочник, который расскажет россиянам обо всех существующих мерах поддержки семей с детьми.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ответила на критику своих «искусственных» ног

Рудковская часто отвечает на критику подписчиков, и не прошла мимо нее и в этот раз.
Обновлено в 10:42
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Общество

В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая

На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Общество

В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан

16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей

Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Политика

Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Общество

Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»

Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».
Обновлено в 10:45
Общество

Короля Бельгии оштрафовали за отказ от теста на отцовство

Апелляционный суд Брюсселя в четверг оставил в силе судебное решение, согласно которому королю бельгийцев Альберту II надлежит пройти тест на отцовство по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль, сообщил журналистам адвокат истицы Марк Уитендале.
Обновлено в 11:22
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