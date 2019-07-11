Армия и оружие
Украинский генерал пообещал направить корабли в Керченский проливiReactor 20:44
Как отметил украинский генерал, Керченский пролив является «собственностью Украины», а не входит в состав территории России. Он также добавил, что в ближайшее время походы через пролив не планируются, однако в будущем украинские корабли намерены отправляться туда регулярно.
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Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем.
— Руслан Хомчак, украинский военачальникREGNUM 12:21
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Украинский главком пообещал повторить проход своих кораблей через Керченский пролив
Московский Комсомолец14:29
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