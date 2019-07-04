Как минимум одна москальская рожа ляжет, - написал Габовда. Снимок в своем Twitter разместил журналист Артур Каратай. Сам Габовда пост со своей страницы Instagram удалил.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Кино Определен режиссер сериала «Властелин колец» Студия Amazon назвала имя режиссера сериала «Властелин колец» — им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», сообщает РИА Новости.

Армия и оружие В порт Одессы зашли корабли НАТО В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Шоу-бизнес Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.

Политика В Ватикане началась встреча Путина с папой римским Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Виктория Бекхэм скоро станет бабушкой Супруга футболиста со дня на день ждет сообщения о беременности подружки сына. Виктория и Дэвид Бекхэмы в панике.

Авто Ford представил трековый суперкар GT MK II В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.

Культура Гендиректор «Мультимедиа холдинга» раскрыла главную фишку «Нашествия» Накануне старта «НАШЕСТВИЯ»-2019, посвященного 20-летнему пути, генеральный директор ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Евгения Кисёлева рассказала НСН, как изменилась инфраструктура фестиваля в последние годы, что на поле «Нашествия» появится впервые, и почему было решено дать неофициальный старт фестивалю на день раньше.

Экономика S&P прогнозирует снижение темпов экономического роста России в 2019 году Объем проблемных активов составлял в среднем 16% в 2011-2018 годах и никогда не опускался ниже 10% в течение указанного периода, отмечается в отчете.

Футбол Президент ФК «Ростов» ответил «Чайке» на оскорбление болельщиков клуба Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление после того, как депутат областной думы, президент ФК «Чайка» Андрей Чайка назвал болельщиков ростовского клуба больными, сообщается на сайте команды.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Авто Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3% В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Происшествия При падении дерева на востоке Москвы погиб ребенок В Гольяновском проезде на востоке Москвы (относится к Центральному административному округу) дерево упало на игравшего на детской площадке ребенка.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках. Темичева подчеркнула, что недавно впервые в своей жизни упала в обморок.

Происшествия ЧП во время салюта в Минске попало на видео В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.

Происшествия Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Политика В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.

Политика В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.