Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»РБК 08:59
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет». Запись футболиста ныне удалена.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Космос
К Земле мчится огромный астероид
Обновлено в 14:52
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Кино
Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе
Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли (Halle Bailey), сообщает издание Variety.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
Обновлено в 10:49
Политика
Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»
Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Xiaomi представила новую версию Redmi K20 Pro для фанатов «Мстителей»
Компания Xiaomi представила лимитированную версию смартфона Redmi K20 под названием Marvel Hero Limited Edition для фанатов киновселенной Marvel.
Обновлено в 11:06
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Интернет
Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу
Работа соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после масштабного сбоя, произошедшего накануне, сообщает пресс-служба компании Facebook на официальной странице в сети микроблогов Twitter.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Спорт
Россия готова поделиться с Италией опытом проведения зимней Олимпиады
Россия готова поделиться с Италией, которая получила право проведения зимних Олимпийских игр в 2026 году, опытом подготовки подобных спортивных мероприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 14:05
Футбол
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»
Обновлено в 10:24
Политика
Партия Зеленского перечислила первые шаги к миру в Донбассе
Советник команды Зеленского Никита Потураев, в свою очередь, отметил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получают однобокую информацию.
Обновлено в 12:40
Политика
Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве
Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавой военной техники на улицах
Внешний вид бронетехники, которая появилась в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости, не имеет большого значения.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 13:20
Футбол
«Наполи» выкупил у «Арсенала» вратаря Оспину
Оспина выступал за «Арсенал» с 2014 года. Минувший сезон голкипер провел в «Наполи» на правах аренды.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Большая утрата. Северяне скорбят по погибшим морякам
Спасли ценой своих жизней Жителей Мурманской области вновь объединило горе - погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:19
Кино
Третий сезон сериала Stranger Things вышел на Netflix
Обновлено в 11:04