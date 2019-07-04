Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»РБК 08:59

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет». Запись футболиста ныне удалена.
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Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?

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Украинскому игроку запретили играть с дублем «Краснодара» из-за угроз в адрес российских игроков

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В Госдуме прокомментировали угрозу украинца российским футболистам

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Чемпионат11:56
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Космос

К Земле мчится огромный астероид

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Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

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Политика

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Политика

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Кино

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Происшествия

На Кубани в аквапарке погиб ребенок

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Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа

Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
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Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

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Обновлено в 14:42
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
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Политика

Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»

Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Гаджеты

Xiaomi представила новую версию Redmi K20 Pro для фанатов «Мстителей»

Компания Xiaomi представила лимитированную версию смартфона Redmi K20 под названием Marvel Hero Limited Edition для фанатов киновселенной Marvel.
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Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
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Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
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Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Интернет

Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу

Работа соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после масштабного сбоя, произошедшего накануне, сообщает пресс-служба компании Facebook на официальной странице в сети микроблогов Twitter.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Спорт

Россия готова поделиться с Италией опытом проведения зимней Олимпиады

Россия готова поделиться с Италией, которая получила право проведения зимних Олимпийских игр в 2026 году, опытом подготовки подобных спортивных мероприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Партия Зеленского перечислила первые шаги к миру в Донбассе

Советник команды Зеленского Никита Потураев, в свою очередь, отметил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получают однобокую информацию.
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Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
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Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
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Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой военной техники на улицах

Внешний вид бронетехники, которая появилась в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости, не имеет большого значения.
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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
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В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
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Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
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Футбол

«Наполи» выкупил у «Арсенала» вратаря Оспину

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Большая утрата. Северяне скорбят по погибшим морякам

Спасли ценой своих жизней Жителей Мурманской области вновь объединило горе - погибли 14 моряков-подводников.
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