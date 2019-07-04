Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед матчем с «Краснодаром-2»Известия 11:16

Украинский игрок венгерского ФК «Халадаша» Юрий Габовда оскорбил российскую команду на своей странице в Instagram.
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Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?

Советский спорт11:30

Украинский футболист, угрожавший игрокам «Краснодара», закрыл свой «инстаграм»

Чемпионат11:56

Украинский футболист, обещавший травмировать игрока «Краснодара-2», отстранен от матча

Матч ТВ10:32

В УЕФА никак не отреагировали на пост украинского игрока

Metaratings11:01

Украинский футболист закрыл свой инстаграм. Ему угрожали за оскорбительный пост в адрес «Краснодара»

Sport24.ru10:57

Украинскому игроку запретили играть с дублем «Краснодара» из-за угроз в адрес российских игроков

Sport.ru11:13

УЕФА не будет открывать дело в отношении украинского футболиста Габовды

Спорт-Экспресс10:49
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Авто

Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

Обновлено в 09:30
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Финансы

Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель

Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.
Обновлено в 07:46
Политика

Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело

Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин прибыл на встречу с президентом Италии

Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по поводу дела сестер Хачатурян

Обновлено в 11:29
Культура

В Москве впервые покажут бродвейский мюзикл «Титаник»

Гости постановки увидят последние часы 14 апреля 1912, когда "непотопляемый корабль" Титаник столкнулся с айсбергом и начал тонуть.
Обновлено в 05:52
Игры

В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC

Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Политика

Угрожавший коллеге изнасилованием депутат Югорска отделался замечанием

Депутат Югорска и член "Единой России" Александр Беккер получил партийное взыскание в виде замечания после угроз изнасиловать своего бывшего коллегу по думе Антона Пантина.
Обновлено в 11:23
Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Обновлено в 10:39
Энергетика

Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Вертолет Ми-38 прошел испытания при экстремально высоких температурах

Вертолет Ми-38 успешно прошел испытания в условиях экстремально высоких температур и высокогорья, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).
Обновлено в 08:47
Общество

Во Флориде власти призвали жителей убивать игуан

Обновлено в 10:10
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Наука

33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство

Обновлено в 06:00
Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Музыка

В Самарской области открылся Грушинский фестиваль

Сегодня, 4 июля, открылся 46-ой Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина.
Обновлено в 08:31
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Музыка

Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
Наука

Анализ генома пролил свет на происхождение филистимлян

Даниэль Мастер, автор исследования и директор экспедиции фонда Леона Леви в Ашкелоне, отметил, что жители города в первом тысячелетии до н. э. оставались «филистимлянами» для соседних народов, несмотря на постепенное исчезновение «европейского» следа в их геноме, что может быть связано со смешанными браками с жителями Леванта.
Обновлено вчера в 14:12
Музыка

В Ярославле рабочие завода зачитали рэп против американских санкций

Рабочие ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") спели песню в стиле рэп и сняли видеоклип, в котором они выступают против американских санкций и заявляют, что хотят быть уверенными в завтрашнем дне, они рассчитывают, что в США их услышат, рассказал РИА Новости работник завода и автор идеи Илья Бондаренко.
Обновлено в 11:21
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

МВД предоставило временное убежище в России многодетной германской семье Грисбах, об этом сообщило само ведомство.
Обновлено в 11:05
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