Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»РИА Новости 12:22
Сам Габовда пост со своей страницы Instagram удалил. Венгерский клуб осудил выходку своего футболиста. В матче "Краснодаром-2" Юрий Габовда не сыграет, сообщили РИА Новости в пресс-службе венгерской команды.
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Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Футбол
ФК «Ростов» направил жалобу на президента «Чайки»
ФК «Ростов» обратился в РФС, ФСБ и полицию с просьбой провести проверку по поводу высказывания президента «Чайки» в отношении желто-синих болельщиков.
Обновлено в 16:26
Спорт
Россия поспорит со Швецией за попадание в олимпийскую квалификацию
Сборная Сербии крупно обыграла команду Швеции в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 87:49.
Обновлено в 16:07
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено в 10:31
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено в 01:01
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Культура
Журналист узнал, как выглядит Бэнкси
Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 16:17
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Происшествия
Причиной ЧП на салюте в Минске назвали некачественную пиротехнику
Министерство обороны Белоруссии назвало предположительную причину взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости, которые унесли жизнь женщины и травмировали около десяти человек.
Обновлено в 05:55
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Политика
Путин призвал Гуаидо «вернуться на грешную Землю»
Президент России Владимир Путин, говоря на пресс-конференции в Риме о ситуации в Венесуэле, призвал главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом южноамериканской республики, «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
Обновлено в 16:18
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
Обновлено в 14:42
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Общество
В России разработали плацкарт без «боковушек»
В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Энергетика
В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши
Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Политика
Россия предоставила временное убежище семье из Германии
Обновлено в 11:14
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Политика
Минобороны раскрыло имена погибших моряков в Баренцевом море
Минобороны России в среду вечером обнародовало список из 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном судне в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл оторвалась от материнских будней и посетила Уимблдон
Getty Images Герцогиня Сассекская, видимо, не могла не прийти поддержать лучшую подругу Серену Уильямс на турнире в Уимблдоне.
Обновлено в 16:23
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Экономика
Tele2 перестает оказывать услуги в Абхазии
С 15 июля абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи при нахождении на территории Абхазии, следует из сообщения на сайте оператора.
Обновлено в 13:41
Космос
Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок
Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
Обновлено в 05:08
Экономика
ОСАГО подрастет на жизни и здоровье
Как заявил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Андрей Языков, расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью до 2 млн руб. соответствует компенсации в других видах страхования, связанных с потерей кормильца.
Обновлено в 15:43
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено в 09:05