Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»Газета.Ru 10:39
Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2". 30-летний полузащитник пообещал "положить москальскую рожу" как минимум одному из футболистов "быков".
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