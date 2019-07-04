Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»Газета.Ru 10:39

Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2". 30-летний полузащитник пообещал "положить москальскую рожу" как минимум одному из футболистов "быков".
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Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?

Советский спорт11:30

Украинскому игроку запретили играть с дублем «Краснодара» из-за угроз в адрес российских игроков

Sport.ru11:13

В Госдуме прокомментировали угрозу украинца российским футболистам

Спорт-Экспресс13:54

Украинский футболист, обещавший травмировать игрока «Краснодара-2», отстранен от матча

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Украинский футболист закрыл свой инстаграм. Ему угрожали за оскорбительный пост в адрес «Краснодара»

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Украинский футболист закрыл свой Instagram после оскорбления россиян

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Украинский футболист, угрожавший игрокам «Краснодара», закрыл свой «инстаграм»

Чемпионат11:56
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
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Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»

Обновлено в 19:31
Армия и оружие

Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»

Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено в 20:47
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Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
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Причиной пожара на «Лошарике» могло стать короткое замыкание

По данным издания «Коммерсантъ», возгорание на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, отравившись продуктами горения, мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Обновлено в 22:11
Общество

Когда наступит Иван Купала в 2019 году

Иван Купала - народное название ночи на 7 июля, накануне православного праздника Рождества Ионна Предтечи.
Обновлено 02 июля в 00:24
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

Обновлено в 22:18
Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:55
Армия и оружие

Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу

Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Политика

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов

Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено в 18:19
Происшествия

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения

Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Обновлено в 20:50
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Общество

Уровень воды в Иркуте к утру не достиг критической отметки

Обновлено в 21:59
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Гаджеты

Bitspower Brizo VGA: водоблок для видеокарт AMD Radeon VII

Компания Bitspower анонсировала водоблок Brizo VGA, предназначенный для использование в составе системы жидкостного охлаждения видеокарт AMD Radeon VII.
Обновлено в 10:06
Космос

12% пусков ракет в мире не обходятся без российских разработок

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Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

Обновлено в 18:19
Общество

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено в 09:10
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
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Слоны собрались в мужские группы в присутствии человека

Самцы азиатских слонов, несмотря на преимущественно матриархальный устой общества, могут сбиваться в исключительно мужские группы — преимущественно в условиях повышенного антропогенного воздействия.
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Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

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Футбол

Станислав Черчесов: «Чемпионат мира нам подарили. На Евро надо выходить самим»

Встречались с Бельгией в марте. Вот бельгийцы сыграли с нами на том же уровне, как мы сами – на чемпионате мира.
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Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

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Энергетика

НПЗ Германии пожаловались на загрязнённую нефть из Польши

Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии пожаловались на загрязненную нефть, поставляемую из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
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Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
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Космос

«Хаббл» сфотографировал космический взрыв, который длится с 1838 года

В 1838 году в звездной системе произошел сильный взрыв, названный «Великой вспышкой», из-за которого свет от звезды стал намного ярче.
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