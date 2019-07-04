Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»Газета.Ru 10:39
Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2". 30-летний полузащитник пообещал "положить москальскую рожу" как минимум одному из футболистов "быков".
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Политика
Рабочие «Горьковского автозавода» митингуют у посольства США в Москве
У здания посольства США в Москве рабочие «Горьковского автомобильного завода» проводят митинг против американских санкций.
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Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
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В России разработали плацкарт без «боковушек»
В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
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Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных
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Обновлено в 11:26
Наука
Человеческий эмбрион растили 10 дней в научных целях
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Cirtuss показала электробайк с батареей в стиле двигателя V8
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Футболист Полоз перешёл в «Сочи»
Права на Дмитрия Полоза принадлежали «Зениту», за который 27-летний нападающий выступал с 2017 года.
Обновлено в 13:35
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
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Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
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Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Кино
Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали в Малайзии
Риза Азис подозревается в отмывании денег Малайзийский кинопродюсер Риза Азис, известный по работе с фильмом "Волк с Уолл-стрит" задержан в четверг в стране по подозрению в причастности к коррупционному скандалу.
Обновлено в 13:32
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей
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В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида
Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:14
Общество
В Башкирии обрушился деревянный мост из сериала «Вечный зов»
На обрушение моста обратили внимание пользователи соцсетей. Говорить об угрозе в Башкирии стали еще несколько лет назад.
Обновлено вчера в 15:17
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33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено в 06:00
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Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
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Политика
Минобороны опубликовало имена 14 погибших подводников
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Политика
Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой
Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
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«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
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Чиновнице из Тюмени пришлось уволиться из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019».
Обновлено в 08:35
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38