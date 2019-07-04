Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет». Запись футболиста ныне удалена.

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

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