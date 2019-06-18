Футбол
Украинский футболист не исключает переезда в российский клубГазета.Ru вчера в 22:55
Защитник греческого клуба ПАОК украинец Евгений Хачериди прокомментировал информацию о переходе соотечественника Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает "Советский спорт". Футболист также добавил, что и сам не против перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Врать не буду». Украинский футболист Хачериди не исключает вариант с переездом в Россию
Sport24.ruвчера в 22:00
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Интернет
Telegram-бот покажет утечку ваших паролей
Обновлено в 06:54
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Политика
В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным
Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
Эльдорадо запускает собственный бренд доступной техники Hi
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила старт производства и продажи техники по доступным ценам под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 06:46
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Херсли уходит из СКА в другой клуб КХЛ
Защитник СКА Патрик Херсли покидает клуб, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Глеба Чистякова.
Обновлено в 07:22
Общество
Недостаточно бедных россиян лишат господдержки
Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя в жару
Употребление алкогольных напитков в жаркую погоду нарушает терморегуляцию организма и повышает риск получения теплового удара.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о брачном контракте
Телеведущая разъяснила свою позицию по поводу брачных контрактов.
Обновлено в 06:42
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Юный фигурист в Петербурге получил тяжелые травмы от конька партнерши
Как выяснило агентство «Оперативное прикрытие», ребенка доставили в больницу из спортивной школы «Динамо» с открытой черепно-мозговой травмой, переломом передней лобной кости, рубленой раной лба.
Обновлено в 02:47
Политика
В Совфеде не исключили причастность США к провокации с танкерами в Иране
Как полагает член Совфеда, атака на танкеры была выгодна Вашингтону. Нападением в Оманском заливе США могли преследовать несколько целей.
Обновлено в 03:29
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа
В понедельник, 17 июня, в России начался прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition.
Обновлено в 04:55
Авто
Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для России
Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Политика
Трамп анонсировал высылку миллионов мигрантов из США
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет высылку миллионов нелегальных мигрантов из страны на следующей неделе.
Обновлено в 01:43
Спорт
УЕФА понизил категорию у Безбородова
Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Обновлено в 01:38
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Политика
Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
Политика
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за харассмент
В Госдуме готовится законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено в 06:30