Футбол

Украинский футболист не исключает переезда в российский клубГазета.Ru вчера в 22:55

Защитник греческого клуба ПАОК украинец Евгений Хачериди прокомментировал информацию о переходе соотечественника Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает "Советский спорт". Футболист также добавил, что и сам не против перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Защитник сборной Украины сообщил, что не поддерживает отношения с Ракицким

Нева Спорт02:18

Украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России

News.ru04:18

«Врать не буду». Украинский футболист Хачериди не исключает вариант с переездом в Россию

Sport24.ruвчера в 22:00

Хачериди не исключил возможность перехода в клуб из России

Soccer.ruвчера в 23:04

Украинский футболист не исключает переезда в российский клуб

Газета.Ruвчера в 22:55
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Происшествия

Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке

В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Интернет

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Обновлено в 06:54
Происшествия

Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей

Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Политика

В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным

Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Политика

Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД

Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Гаджеты

Эльдорадо запускает собственный бренд доступной техники Hi

Розничная сеть «Эльдорадо» объявила старт производства и продажи техники по доступным ценам под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 06:46
Кино

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
Хоккей

Херсли уходит из СКА в другой клуб КХЛ

Защитник СКА Патрик Херсли покидает клуб, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Глеба Чистякова.
Обновлено в 07:22
Общество

Недостаточно бедных россиян лишат господдержки

Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье

Нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя в жару

Употребление алкогольных напитков в жаркую погоду нарушает терморегуляцию организма и повышает риск получения теплового удара.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Ксения Бородина высказалась о брачном контракте

Телеведущая разъяснила свою позицию по поводу брачных контрактов.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Крыша торгового павильона упала на продавщицу в Петербурге

Обновлено в 07:34
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Юный фигурист в Петербурге получил тяжелые травмы от конька партнерши

Как выяснило агентство «Оперативное прикрытие», ребенка доставили в больницу из спортивной школы «Динамо» с открытой черепно-мозговой травмой, переломом передней лобной кости, рубленой раной лба.
Обновлено в 02:47
Политика

В Совфеде не исключили причастность США к провокации с танкерами в Иране

Как полагает член Совфеда, атака на танкеры была выгодна Вашингтону. Нападением в Оманском заливе США могли преследовать несколько целей.
Обновлено в 03:29
Авто

Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа

В понедельник, 17 июня, в России начался прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition.
Обновлено в 04:55
Авто

Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для России

Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Политика

Трамп анонсировал высылку миллионов мигрантов из США

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет высылку миллионов нелегальных мигрантов из страны на следующей неделе.
Обновлено в 01:43
Спорт

УЕФА понизил категорию у Безбородова

Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Общество

Названы города с наибольшим числом невест

Обновлено в 01:38
Энергетика

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Политика

Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе

Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
Политика

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за харассмент

В Госдуме готовится законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено в 06:30
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