Украинский футболист не исключает переезда в российский клубГазета.Ru вчера в 22:55

Защитник греческого клуба ПАОК украинец Евгений Хачериди прокомментировал информацию о переходе соотечественника Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает "Советский спорт". Футболист также добавил, что и сам не против перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

Украинский футболист не исключает переезда в российский клуб

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