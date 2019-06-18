Футбол
Украинский футболист не исключает переезда в российский клубГазета.Ru вчера в 22:55
Защитник греческого клуба ПАОК украинец Евгений Хачериди прокомментировал информацию о переходе соотечественника Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает "Советский спорт". Футболист также добавил, что и сам не против перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
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