Футбол

Украинский футболист не исключает переезда в российский клубГазета.Ru вчера в 22:55

Защитник греческого клуба ПАОК украинец Евгений Хачериди прокомментировал информацию о переходе соотечественника Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает "Советский спорт". Футболист также добавил, что и сам не против перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Защитник сборной Украины сообщил, что не поддерживает отношения с Ракицким

Нева Спорт02:18

Хачериди не исключил возможность перехода в клуб из России

Soccer.ruвчера в 23:04

Украинский футболист не исключает переезда в российский клуб

Газета.Ruвчера в 22:55
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Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился видеозаписями со своей свадьбы, на которой он танцует и поет вместе с невестой.
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Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

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Армия и оружие

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Перспективный американский беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который военные намерены использовать в качестве беспилотного ведомого для пилотируемых истребителей, совершил второй полет.
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Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
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Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
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Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
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