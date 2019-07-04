Футбол

Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»Живая Кубань вчера в 08:12

Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку – 1.01. Слава Украине, – написал украинский полузащитник, видимо, намекая, что один из футболистов российской команды получит травму.
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Украинский футболист угрожал соперникам из «Краснодара» в соцсетях

RT на русском02:19

Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?

Советский спортвчера в 11:30

Украинскому игроку запретили играть с дублем «Краснодара» из-за угроз в адрес российских игроков

Sport.ruвчера в 11:13

Украинский футболист, обещавший травмировать игрока «Краснодара-2», отстранен от матча

Матч ТВвчера в 10:32

В Госдуме прокомментировали угрозу украинца российским футболистам

Спорт-Экспрессвчера в 13:54

В УЕФА отказались реагировать на угрозы украинского футболиста Габовды в адрес «Краснодара»

Sport24.ruвчера в 09:33

Украинский футболист, угрожавший игрокам «Краснодара», закрыл свой «инстаграм»

Чемпионатвчера в 11:56
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Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Общество

Мэрия Екатеринбурга утвердила план застройки правого берега ВИЗа

Обновлено в 02:31
Технологии

Сбербанк сообщил о смене главы разработчика своего мессенджера

Генеральным директором компании «Диалог», разработчика платформы для мессенджера Сбербанка, назначена Марина Настасенко, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне

Обновлено вчера в 23:49
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

Обновлено вчера в 06:30
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Авто

В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа

Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Мойщик избил мужчину шваброй недалеко от аэропорта Внуково

Возле аэропорта Внуково напали на мужчину, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 02:22
Общество

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео

Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Политика

Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям

Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Экономика

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 13:54
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников

Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Происшествия

ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии

В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Спорт

Коляда рассказал, какую музыку выбрал для нового сезона

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по фигурному катанию Михаил Коляда поделился планами на сезон-2019/20, а также рассказал о музыке, которую выбрал для новых программ.
Обновлено вчера в 08:33
Политика

На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики

Обновлено в 01:34
Футбол

Определились арбитры на финал Кубка Америки

Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу.
Обновлено в 01:14
Гаджеты

Honor 10 упал с пятого этажа и продолжил работать

Владелец смартфона рассказал о том, что он случайно упустил смартфон с пятого этажа, после чего его экран разбился.
Обновлено в 01:03
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Ночью в Краснодаре горели жилые дома на улице Коммунаров

Обновлено в 00:25
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