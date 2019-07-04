Футбол
Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»Живая Кубань вчера в 08:12
Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку – 1.01. Слава Украине, – написал украинский полузащитник, видимо, намекая, что один из футболистов российской команды получит травму.
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