Футбол

Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»Живая Кубань вчера в 08:12

Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку – 1.01. Слава Украине, – написал украинский полузащитник, видимо, намекая, что один из футболистов российской команды получит травму.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинский футболист угрожал соперникам из «Краснодара» в соцсетях

RT на русском02:19

Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?

Советский спортвчера в 11:30

Украинский футболист, угрожавший игрокам «Краснодара», закрыл свой «инстаграм»

Чемпионатвчера в 11:56

Украинский футболист, обещавший травмировать игрока «Краснодара-2», отстранен от матча

Матч ТВвчера в 10:32

В УЕФА отказались реагировать на угрозы украинского футболиста Габовды в адрес «Краснодара»

Sport24.ruвчера в 09:33

УЕФА не будет открывать дело в отношении украинского футболиста Габовды

Спорт-Экспрессвчера в 10:49

Украинскому игроку запретили играть с дублем «Краснодара» из-за угроз в адрес российских игроков

Sport.ruвчера в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 18:39
Авто

Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии

В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

«Чайка» принесла извинения всем настоящим болельщикам «Ростова»

Вышедшая в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) "Чайка" из села Песчанокопского принесла извинения всем настоящим болельщикам "Ростова" за конфликт с клубом.
Обновлено в 04:22
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Авто

Новая BMW M8 Competition получит 616-сильный мотор

Купе показали в ходе фестиваля скорости в Гудвуде. Новая BMW M8 Competition является самым мощным серийным автомобилем марки.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Общество

В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе

На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Торпедо» арендовало защитника «Ахмата»

«Торпедо» объявило о переходе защитника «Ахмата» Павла Калошина.
Обновлено в 04:24
Транспорт

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся

Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений

Национальная медицинская палата подготовила проект поправок в Уголовный кодекс, направленных на защиту врачей от нападений.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Секретные документы химлаборатории Портон-Дауна нашли в мусорном баке

Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне найдены в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

В США назвали преимущества Ка-52 «Аллигатор» против AH-64 Apache

Обновлено в 04:01
Спорт

Александра Попова и Сергея Бубку подозревают в коррупции

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро утверждает, что их голоса на выборах столицы Олимпиады-2016 были куплены Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах столицы Олимпийских игр-2016 в 2009 году.
Обновлено в 03:47
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Авто

Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%

В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна девятого этажа во время секса

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши

Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу

Обновлено вчера в 03:10
Политика

ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие

С-400 начнут загружать в воскресенье для отправки в Турцию

Обновлено в 03:31
Политика

Италия открыта для диалога с РФ, несмотря на позицию ЕС – премьер-министр

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что Рим открыт для диалога с Москвой, несмотря на сложную позицию Европейского союза в отношении РФ.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Обновлено вчера в 22:11
Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Викторович Габовда
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Халадаш».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное