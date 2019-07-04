Футбол

Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»Живая Кубань вчера в 08:12

Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку – 1.01. Слава Украине, – написал украинский полузащитник, видимо, намекая, что один из футболистов российской команды получит травму.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?

Советский спортвчера в 11:30

Украинский футболист, угрожавший игрокам «Краснодара», закрыл свой «инстаграм»

Чемпионатвчера в 11:56

Украинский футболист закрыл свой Instagram после оскорбления россиян

РИА Новостивчера в 12:50

Украинский футболист, обещавший травмировать игрока «Краснодара-2», отстранен от матча

Матч ТВвчера в 10:32

В Госдуме прокомментировали угрозу украинца российским футболистам

Спорт-Экспрессвчера в 13:54

В УЕФА отказались реагировать на угрозы украинского футболиста Габовды в адрес «Краснодара»

Sport24.ruвчера в 09:33

Украинскому игроку запретили играть с дублем «Краснодара» из-за угроз в адрес российских игроков

Sport.ruвчера в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено 03 июля в 11:22
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:02
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Толпа детей обступила испуганного сына Пугачевой

Вместе со своими 5-летними двойняшками Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале. Там звёздные супруги арендуют дом.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика

Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов России

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала топ-50 самых дорогих брендов России. Третий раз подряд лидером рейтинга стал Сбербанк.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

Обновлено вчера в 23:06
Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Космос

Огромный астероид несется к Земле

Обновлено вчера в 14:27
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 07:38
Общество

Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей

Обновлено вчера в 22:48
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на следующей неделе

Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске

Обновлено вчера в 23:53
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено вчера в 08:46
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено вчера в 14:42
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено вчера в 16:25
Гаджеты

МегаФон снова поменял название сети

Пользователи МегаФона заметили странность — название сети оператора снова изменилось, второй раз за месяц.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено вчера в 16:12
Футбол

«Зенит» представил игровую форму на сезон

Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год.
Обновлено вчера в 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Викторович Габовда
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Халадаш».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное