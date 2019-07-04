Футбол

Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»Живая Кубань вчера в 08:12

Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку – 1.01. Слава Украине, – написал украинский полузащитник, видимо, намекая, что один из футболистов российской команды получит травму.
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В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

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В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
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Глава Роснефти строит дом в Барвихе

Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.
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Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
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Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

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В США 4 июля у Белого дома задержали трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено вчера в 19:44
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Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
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Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

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Общество

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В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
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ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
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Обновлено вчера в 06:19
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Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
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Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
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Пентагон объяснил появление ржавой военной техники на улицах

Внешний вид бронетехники, которая появилась в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости, не имеет большого значения.
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Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

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Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

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Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали утром в пятницу в Киргизии, информирует сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.
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