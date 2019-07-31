Отмечается, что Хачериди перейдёт в ЦСКА в статусе свободного агента. При этом, как утверждает издание, 32-летний игрок уже согласовал сделку с «армейцами». Напомним, в сезоне 2018/19 Хачериди играл за греческий ПАОК.

Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.

Наука Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

Транспорт В Финляндии впервые оштрафовали пользователей самокатов Финская полиция впервые выписала четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов, пишет РИА Новости.

Происшествия Теракт предотвратили в Татарстане Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Общество Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.

Футбол Фелиш: хотел бы стать новым Роналду Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш признался, что хотел бы быть похожим на форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштуану Роналду.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Политика Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Шоу-бизнес Ростовская модель Костенко поддержала Тарасова в скандале с алиментами Подписчики раскритиковали модель Анастасию Костенко из Ростова-на-Дону после того, как она влезла в скандал ее мужа Дмитрия Тарасова с экс-супругой Оксаной Пономаренко, обсуждение появилось в Instagram девушки.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на слете миллиардеров Как сообщает Daily Mail, Уильям и Кейт отправились на Сицилию, на ежегодный слет Google Camp.

Армия и оружие ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».

Политика Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири "Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Космос TESS нашел систему из трех экзопланет и красного карлика Астрономы при помощи телескопа TESS открыли уникальную близкую к нам (73 световых года) систему из трех небольших экзопланет и яркого красного карлика.

Общество Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Здоровье В Курске объединят стоматологические поликлиники Кстати, своей очереди на объединение ожидают Центр скорой медицинской помощи Курска и Центр медицины катастроф.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Авто В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», активный прирост парка LCV в нашей стране начался в 90-е годы прошлого столетия.

Авто Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.