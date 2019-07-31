Футбол

Украинец Хачериди станет игроком ЦСКАМК-Спорт 06:16

Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает портал Football.ua со ссылкой на свои источники. По информации издания, трансфер игрока уже согласован.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Евгений Хачериди: «Даже не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России»

Матч ТВ09:02

Хачериди: «Даже не знаю, буду ли готов рассмотреть предложение из России, если оно поступит»

Sport24.ru08:13

Евгений Хачериди: Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России

Советский спорт09:05

Евгений Хачериди: «Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России»

Sports.ru12:19

Тренер: украинский футболист Хачериди не переходит в ЦСКА

РИА Новости08:24

Хачериди: даже не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России

Чемпионат07:47

Роман Бабаев: «Даже не рассматривали вариант с приглашением Хачериди в ЦСКА»

Спорт-Экспресс06:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Общество

В Приморье прогнозируют мощный тайфун

Синоптики прогнозируют приход мощного тайфуна в Приморье. Предположительно он обрушится на регион после четвертого августа.
Обновлено в 07:16
Экономика

Российский софт предостановился

31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.
Обновлено в 14:12
Политика

Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров

Китай и США приняли решение провести следующий раунд торговых переговоров в сентябре.
Обновлено в 07:07
Политика

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке

Судьба шести человек остается неизвестной в результате паводка в Иркутской области, один человек был найден, рассказал на правкомисси губернатор региона Сергей Левченко.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Британец получил самый короткий тюремный срок в истории страны

Обновлено в 11:58
Гаджеты

Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro

Обновлено вчера в 14:47
Авто

Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект

Обновлено в 15:58
Общество

Обвиняемого в США россиянина Никулина могут лишить частных адвокатов

Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут лишить частной юридической помощи, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 20:49
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие

Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней

Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Здоровье

Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Политика

«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке

"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Политика

В Киеве предупредили об угрозе жизни Зеленского

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости.
Обновлено в 03:27
Футбол

Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку

Обновлено в 05:27
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Экономика

А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено в 17:00
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Общество

В Россию запретят ввозить фрукты из Китая

В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
Политика

Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН

Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 17:43
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами

Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Космос

Солнечный парус помог LightSail-2 увеличить высоту орбиты

Спутник LightSail-2 успешно увеличил высоту апогея своей орбиты, используя давление света на солнечный парус, сообщается на сайте Планетарного общества.
Обновлено в 15:07
Общество

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено в 14:29
ещё по теме
Евгений Григорьевич Хачериди
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное