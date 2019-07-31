Футбол

Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКАREGNUM 06:54

Отмечается, что Хачериди перейдёт в ЦСКА в статусе свободного агента. При этом, как утверждает издание, 32-летний игрок уже согласовал сделку с «армейцами». Напомним, в сезоне 2018/19 Хачериди играл за греческий ПАОК.
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