Отмечается, что Хачериди перейдёт в ЦСКА в статусе свободного агента. При этом, как утверждает издание, 32-летний игрок уже согласовал сделку с «армейцами». Напомним, в сезоне 2018/19 Хачериди играл за греческий ПАОК.

Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

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