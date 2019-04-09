Футбол
Украинский футболист Федецкий раскритиковал Ракицкого за переход в чемпионат РоссииНародные новости 08:44
Футболист львовского клуба "Карпаты" Артем Федецкий заявил, что категорически отказывается от перехода в любую из российских команд. В своем интервью для YouTube-канала "Трендец" он отметил, что предложения из РФ поступали к нему и были выгодны с финансовой точки зрения.
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Украинский футболист рассказал об отказе «раздвигать ножки» перед российским клубом
Московский Комсомолец07:44
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