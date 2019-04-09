Футбол

Украинский футболист Федецкий раскритиковал Ракицкого за переход в чемпионат РоссииНародные новости 08:44

Футболист львовского клуба "Карпаты" Артем Федецкий заявил, что категорически отказывается от перехода в любую из российских команд. В своем интервью для YouTube-канала "Трендец" он отметил, что предложения из РФ поступали к нему и были выгодны с финансовой точки зрения.
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«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

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Артем Федецкий: «Московская команда предлагала мне 2 миллиона евро. Но не на того нарвались»

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«Думали, что я раздвину ножки и рвану». Украинец отказался от перехода в русский клуб

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Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
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Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

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Зачем на Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

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Криминального авторитета Таро освободили из колонии

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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Армия и оружие

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Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

На пленарном заседании V международного Арктического форума в Петербурге глава государства отвечал на вопрос о влиянии санкций и упомянул про развитие собственного производства товаров, которые раньше закупались за границей.
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Актриса Эллисон Мэк признала вину в деле о вербовке секс-рабынь

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Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
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Путин рассказал о перспективах своего визита в США

Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
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В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
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В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

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С 2020 года Суперкубок Испании будет разыгрываться в другом формате, сообщает Cadena Cope.
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Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
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Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
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Чистый отток капитала из России вырос более чем в 1,5 раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
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Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
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Более 3 тысяч военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) награждены медалями Минобороны РФ за участие в контртеррористической операции в Сирии.
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Подержанные автомобили в марте покупали реже

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Артём Андреевич Федецкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник, капитан клуба «Карпаты». Игрок национальной сборной Украины. Также может сыграть на позиции центрального полузащитника.
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