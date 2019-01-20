Политика
Украинский эксперт назвал условие начала войны с РоссиейРИА Новости вчера в 22:44
Если газопровод "Северный поток - 2" не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина".
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Политика
Трамп предложил план по завершению шатдауна
Дональд Трамп, выступая в Белом доме, предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, так называемого шатдауна, однако демократы его отвергли.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook
«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Зеленский заявил о намерении отказаться от бизнеса в России
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan
Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие
В Эстонии предложили направить ракеты на Петербург
Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург.
Обновлено в 00:13
Политика
Евродепутат пригрозил ЕС высокой ценой за трусость в Сирии
Депутат Европарламента от немецкой партии зеленых Михель Раймон заявил, что Евросоюзу придется "заплатить высокую цену за трусливое отсутствие принципов" в Сирии.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Суд в Конго объявил Феликса Чисикеди победителем президентских выборов
Конституционный суд (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) объявил предварительные итоги президентских выборов, которые прошли в стране 30 декабря 2018 года, действительными.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Раймонд Паулс рассказал, почему остался в Латвии
Латвийский композитор Раймонд Паулс объяснил, почему не уехал из Латвии. Об этом сообщает "Sputnik Латвия".
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Школьник показал видео из самолета президента России
Школьник из Башкирии, которому президент России Владимир Путин организовал экскурсию на борт №1, опубликовал на YouTube видео с рассказом о воздушном судне главы государства.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
«Правый сектор» пообещал воевать за Лукашенко
В случае расторжения договора ПС обещает поддержать белорусского лидера и «всеми доступными методами» лоббировать предоставление Минску помощи как на Украине, так и за рубежом.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
В ряде городов США прошли «женские марши» протеста
"Женские марши" протеста прошли в субботу во многих городах США, сообщили организаторы.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
На параде в Лаосе продемонстрировали российскую военную технику
Российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, которые находятся на вооружении ВС Лаоса, приняли участие в честь 70-летия основания Народной армии страны.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Сирийский военный погиб при обстрелах в Латакии
Сирийский военный погиб, еще один ранен во время обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия, сообщил в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Обновлено вчера в 14:06