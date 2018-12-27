Политика
Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»REGNUM03:13
В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.
REGNUM03:13
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По стопам «Миротворца»: Ответят ли либералы за составление «расстрельных списков»?
Царьград24 декабря в 12:43
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Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе
В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Марат Башаров избил новую супругу
Актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову.
Обновлено в 03:31
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного в 05:07 мск.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В МВД рассказали о самых подделываемых видах алкоголя в России
Заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов рассказал, какие виды алкоголя чаще всего подделывают в стране.
Обновлено в 03:54
Экономика
Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Общество
МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
О планах МВД России сделать вид на жительство для иностранных граждан бессрочным сообщалось еще в ноябре.
Обновлено в 03:09
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Энергетика
Стоимость нефти Brent приблизилась к $50 за баррель
Цена нефти Brent на бирже в Лондоне 26 декабря опустилась к уровню 50 долларов за баррель, в моменте падая до отметки 50,01 доллара, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 01:16
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление общегражданских паспортов россиян.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
Обновлено в 02:19
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Культура
Закрытие передачи «Орел и решка» опровергли
Телеканал «Пятница» опроверг закрытие проекта «Орел и решка».
Обновлено в 04:24
Общество
Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку
В среду, 26 декабря, американец завершил свое путешествие — без посторонней помощи пересек полярный континент за 54 дня.
Обновлено в 02:32
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Экономика
Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%
Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Политика
ВЦИОМ: россияне больше всего доверяют силовикам и РПЦ
Среди государственных и общественных институтов россияне наиболее одобряют работу армии, РПЦ и правоохранительных органов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Афинах возле церкви произошел взрыв
Обновлено в 02:34
Кино
Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев
Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В Москве задержали убийцу таксиста
В Москве совершено убийство таксиста. Инцидент произошёл в районе Якиманка на улице Крымский Вал в ночь с 26 на 27 декабря.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Недовольный рождественскими подарками немецкий мальчик вызвал полицию
Приехав на вызов, полицейские обнаружили очень сердитого ребенка. Мальчик показал им свой список пожеланий, а также полученные подарки.
Обновлено в 04:08
Авто
Автомобили Lada подорожают с января
Обновлено в 04:00
Футбол
«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Спартака» Пантелеева
Обновлено в 03:10
Политика
Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»
В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.
Обновлено в 03:13
Экономика
Минэкономразвития расширит отчетность туроператоров
Фото: Pixabay.com Так, туроператоров могут обязать указывать в отчетности количество туристов, выезжающих за рубеж, в пользу которых в предыдущем году были заключены договоры страхования, общее количество этих договоров, а также сведения о страховщиках, от имени которых туроператор заключает договоры страхования.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Российский МИД назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии
Обновлено вчера в 10:09