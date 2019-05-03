Политика
Украинский экс-министр рассказал, как деградировала экономика страныРИА Новости вчера в 22:48
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью телеканалу "ZIK" заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии, и в ближайшем будущем у страны нет перспектив развития.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Лавров рассказал, как Россия помешает США вторгнуться в Венесуэлу
Сергей Лавров 2 мая анонсировал создание группы по противодействию планам военной интервенции США в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото
"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы
Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своих соцсетях пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Хоккей
Никита Кучеров: «Отошел от сезона в НХЛ. Сейчас все мысли о сборной»
Прошло много времени, перед нами сейчас другая задача, другая цель.
Обновлено в 05:39
Технологии
Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис Last.fm
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:17
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Происшествия
Полиция нашла потерявшуюся в подмосковном лесу 13-летнюю девочку
Сотрудники полиции разыскали потерявшуюся в лесу в Щелкове 13-летнюю девочку после пяти дней поисков.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Единоборства
Шлеменко: для Нагибина не вижу смысла в реванше с Караханяном
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил, что не видит смысла для своего соотечественника Тимура Нагибина в реванше с американцем Георгием Караханяном.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Унижавшую ребенка заведующую краснодарским детсадом пообещали уволить
Обновлено вчера в 06:31