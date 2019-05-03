Политика

На Украине рассказали, как деградировала экономика страныLife.ru 01:46

Экс-глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов заявил, что сейчас экономика Незалежной находится в ужасающем состоянии, более того, перспективы развития в ближайшем будущем у страны нет. Об этом сообщает телеканал ZIK.
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На Украине признались в деградации собственной экономики

URA.Ru03:13

На Украине рассказали, как деградировала экономика страны

Life.ru01:46

Украинский экс-министр рассказал, как деградировала экономика страны

РИА Новостивчера в 22:48

В Киеве заявили о деградации экономики страны

News.ru00:58

Украинский экс-министр заявил, что у экономики Украины «нет перспектив»

ФАН00:25

На Украине заявили о деградации экономики страны

Известиявчера в 23:30

О деградации экономики Украины рассказали в Киеве

Газета.Ru01:28
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Экономика

Австрийская OMV вложила в «Северный поток — 2» €44 млн

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года направила €44 млн на финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом указывается в отчёте компании.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга

Обновлено в 02:43
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Космос

В «Космокурсе» назвали ресурс разрабатываемых космических кораблей

Глава частной российской ракетно-космической компании рассказал, что проект разрабатываемого космического корабля предусматривает возможность использования каждого аппарата для совершения 12 полётов.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае

Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика

ЦИК Казахстана зарегистрировала Токаева кандидатом на пост президента

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом для участия в выборах главы государства.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

Завод по сборке холодильников открылся в Алеппо

Продукция завода по сборке холодильников, что открылся в Алеппо, пользуется бешеным спросом в Сирии, потому что цены местных производителей гораздо ниже, чем у иностранных конкурентов.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса

Обновлено вчера в 07:41
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено вчера в 09:06
Наука

В Якутии обнаружены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад

Обновлено 30 апреля в 03:02
Происшествия

В Улан-Удэ загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Политика

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши

Причинами указаны враньё и фальшь, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург». Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные

Обновлено вчера в 21:24
Общество

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Обновлено вчера в 09:09
Футбол

«Енисей» разгромил «Анжи» в матче молодежного первенства России

Обновлено в 03:05
Футбол

Азар может стать игроком «Реала» уже 12 мая

«Реал» согласовал трансфер полузащитника "Челси" Эдена Азара.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Обновлено в 01:36
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей

Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне. Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.
Обновлено вчера в 22:25
Кино

Новый фильм Ларисы Садиловой покажут на Каннском фестивале

Сегодня, 3 мая, стало известно, что фильм приглашен в программу 72-го Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 02:16
Авто

Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж

Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Футбол

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Политика

Коломойский назвал причину снижения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал журналистам, что в снижении численности населения Украины виновата «революция», передает RT.
Обновлено вчера в 15:09
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