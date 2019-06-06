Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы КиевомРИА Новости вчера в 21:40
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, её власти, кидали и обманывали договорённости с Россией, — заявил Червоненко в эфире телеканала NewsOne.News.ruвчера в 23:55
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