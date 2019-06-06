Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы КиевомРИА Новости вчера в 21:40

с чего всё началось

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Культура Николая Коляду позвали в Госдуму вслед за Шнуровым Драматург дал положительный ответ. В феврале этого года в совет при комитете Госдумы по культуре позвали музыканта Сергея Шнурова.

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Политика Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.

Происшествия В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.

Экономика Силуанов на ПМЭФ заявил о росте экономики за счет нацпроектов Модератор из "Блумберг" уличила Силуанова в том, что правительство больше стремится к достижению стабильности экономики, а не к росту.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Происшествия В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.

Экономика Росатом осенью представит план развития инфраструктуры Севморпути Росатом планирует осенью нынешнего года внести в правительство России план развития инфраструктуры Северного морского пути, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Экономика Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.

Политика Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".

Происшествия Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Экономика Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.

Экономика Fiat отказался от слияния с Renault Концерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение Renault о слиянии, говорится в пресс-релизе FCA (.pdf).

Политика Путин и Си Цзиньпин передали Московскому зоопарку двух панд Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду приехали в Московский зоопарк, чтобы осмотреть новый павильон для переданных Китаем панд.

Общество В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.

Экономика Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.