Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы КиевомРИА Новости вчера в 21:40

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, её власти, кидали и обманывали договорённости с Россией, — заявил Червоненко в эфире телеканала NewsOne
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