Политика
Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежнымИзвестия 00:07
Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
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Авто
Kia Ceed: две полезные функции и один просчет
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Обновлено вчера в 23:01
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Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено 20 июня в 06:03
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Принц Уильям отмечает свое 37-летие
Сегодня, 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
500 стервятников погибли от отравления в Ботсване
По данным местных властей, более 500 стервятников, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от отравления в Ботсване, 21 июня передает корреспондент ВВС.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено вчера в 20:43
Авто
На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray
Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе
Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП
В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»
Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено вчера в 12:29
Финансы
В руководстве ФРС вновь заявили о возможности снижения процентных ставок
После прошедшего 18–19 июня заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, по итогам которого процентные ставки остались на прежнем уровне, ряд высокопоставленных чиновников вновь высказались в пользу снижения ставок.
Обновлено вчера в 17:22
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i
Huawei представила три новых смартфона Android: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.
Обновлено вчера в 13:06
Культура
От «Ой-йо» до «Аргентина-Ямайка»: 5 самых известных хитов Владимира Шахрина
Именинник является бессменным лидером группы "Чайф" Советский и российский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен и бессменный лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин 22 июня отмечает свой день рождения.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Кислотная атака произошла в Лондоне
Нападение на человека произошло в Лондоне. Пострадавший мужчина был доставлен в госпиталь с повреждениями, опасными для жизни.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Слон атаковал работника зоопарка в Канаде
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено вчера в 02:37
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника
Центральный защитник Звонимир Шарлия может перейти из хорватского футбольного клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА.
Обновлено вчера в 11:37
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено 20 июня в 08:54
Музыка
Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн
Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Самая короткая ночь в году: 21 июня наступит летнее солнцестояние
Через несколько суток световой день начнет убывать. В пятницу, 21 июня, Солнце поднимется на самую высокую точку над горизонтом.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»
Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32