Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента ГрузииТАСС 07:11
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Происшествия
«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб
Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Крошечный ноутбук One Mix 1S Yoga получит семидюймовый экран и 8 ГБ ОЗУ
Как стало известно, вскоре компания выпустит модель One Mix 1S Yoga — преемника оригинального One Mix 1 Yoga.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован сын Гуфа и Айзы
Предпринимательница Айза Анохина рассказала об экстренной госпитализации своего сына Сэма, рожденного в браке с рэпером Гуфом.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Общество
Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты
В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live
Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Спорт
AIU получил от WADA около 110 тысяч файлов данных из московской лаборатории
Как отмечается, AIU были переданы около 110 тысяч файлов данных об образцах, проанализированных в легкой атлетике в период с 2012 года по август 2015-го.
Обновлено в 03:32
Футбол
Тен Хаг продлил контракт с «Аяксом»
Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг продлил контракт с клубом. Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2022 года.
Обновлено в 07:11
Политика
Мэром Курска избран Виктор Карамышев
Депутаты Курского городского собрания выбрали нового мэра для областного центра. Им стал депутат Государственной Думы РФ Виктор Карамышев.
Обновлено в 07:12
Экономика
В России пособие на детей увеличат до уровня прожиточного минимума
Дмитрий Медведев предложил повысить детское пособие до величины прожиточного минимума.
Обновлено 18 июня в 18:25
Здоровье
Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году
Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Обновлено в 06:44
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Подмосковье загорелась кровля таунхауса
Кровля таунхауса загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в городском округе Пушкино в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:01
Политика
По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян
Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 02:31
Спорт
Загитова рассказала, какой вопрос задала бы Путину
Обновлено в 05:50
Экономика
Участок трассы «Дон» в обход Аксая планируется достроить в 2022 году
Как сообщалось, в апреле 2019 года "Автодор" заключил договор с АО "Донаэродорстрой" (Ростовская область) на реконструкцию участка дороги М-4 "Дон" с 1024-го по 1036-й км в Ростовской области в рамках реализации проекта "Обход города Аксай".
Обновлено в 06:01
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Политика
Путин ответил на вопрос о заключенных россиянах на Украине
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о заключенных россиянах и украинцах.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Политика
Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса
Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29