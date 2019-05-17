Политика
Украинский дипломат оценил «риск» возвращения России в ПАСЕИзвестия 09:15
Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев оценил «риск» возвращения России в ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 17 мая, после сессии Комитета министров Совета Европы.
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Политика
Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала
"В любом случае - справедливость восторжествовала, теперь уже даже такое детективное решение КМСЕ говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим и иным причинам быть не должно", - считает Валентина Матвиенко.
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Политика
С 20 мая Великобритания меняет правила въезда в страну
С 20 мая 2019 года Великобритания отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев в целях сокращения очередей в пунктах прибытия, сообщает Independent со ссылкой на заявление главы пограничной службы Пола Линкольна.
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Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено в 13:20
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
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Обновлено в 04:56
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При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.
Обновлено в 13:37
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Обновлено в 14:00
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В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
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Обновлено в 12:20
Происшествия
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Общество
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В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
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Политика
На Украину вернулся Коломойский
Миллиардер, политик и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину, которую покинул в 2017 году.
Обновлено 15 мая в 23:40