Политика

Украинский дипломат оценил «риск» возвращения России в ПАСЕИзвестия 09:15

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев оценил «риск» возвращения России в ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 17 мая, после сессии Комитета министров Совета Европы.
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Украинский дипломат оценил «риск» возвращения России в ПАСЕ

Известия09:15

На Украине оценили «риск» возвращения России в ПАСЕ - фото

Российский Диалог10:59
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Политика

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