Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы говорит о том, что Киев больше не сможет добиться введения новых санкций против Москвы. Такое мнение высказал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат объявил об отказе Европы от санкций против России

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