Политика
Украинский дипломат объявил об отказе Европы от санкций против РоссииURA.Ru вчера в 20:58
Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы говорит о том, что Киев больше не сможет добиться введения новых санкций против Москвы. Такое мнение высказал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
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Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой
Обновлено вчера в 06:43
Музыка
Концерт группы A-Studio в Батуми отменен
Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено вчера в 12:15
Музыка
Зверев посвятил новую песню Иосифу Кобзону
Российский артист и стилист Сергей Зверев представил подписчикам авторскую песню, посвященную народному артисту СССР Иосифу Кобзону.
Обновлено вчера в 14:18
Здоровье
Из Турции в Россию экстренно доставлен вологодский малыш, родившийся раньше срока
Малыш родился гораздо раньше назначенного срока и все это время находился на лечении и выхаживании в одном из госпиталей Антальи.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти
Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства.
Обновлено вчера в 13:23
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной
Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено 05 июля в 04:57
Происшествия
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Более 90% украинцев перешли в режим экономии
Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне
Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Зеленский потребовал увольнения четырех глав украинских таможен
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не дожидаться негативного развития событий и написать заявление об уходе самостоятельно руководителям таможенных служб четырех западных областей страны.
Обновлено вчера в 20:32
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено 05 июля в 08:39
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Синоптики рассказали, что будет с погодой в июле
Синоптики Гисметео составили прогноз погоды на июль для российских регионов, сообщает «Эксперт».
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В Китае призвали взять Ту-160 за основу для своего нового «стратега»
По словам китайских репортёров, российский «Белый лебедь» - один из наиболее надёжных самолётов в своём классе, и потому китайскому промышленному кластеру следовало бы взять большинство его технологических решений за основу при создании собственного нового стратегического бомбардировщика ("стратега").
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Греции началось голосование на досрочных парламентских выборах
Голосование на досрочных парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции.
Обновлено в 00:49
Авто
Эксперты рассказали, на что чаще жалуются автомобилисты летом
Своеобразный летний рейтинг жалоб автолюбителей составили специалисты автоассистанс-агрегатора - компании "МЭТР".
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге
В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 06:13