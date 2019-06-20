Политика
Украинский дипломат Игорь Долгов поссорился с российским коллегойVistaNews 08:13
Посол Украины в Грузии покинул зал заседаний во время приветственной речи руководителя Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Доподлинно неизвестно что именно так задело украинца. Долгов уверен, что Россия оккупировала территории Украины и ведет там ожесточенную войну.
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