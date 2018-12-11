с чего всё началось

В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.

Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко

Политика Политика Лукашенко планирует встретиться с Путиным 25 декабря

Армия и оружие Армия и оружие НАТО выразило сожаление из-за решения Косово создать армию НАТО сожалеет о решении самопровозглашенной республики Косово начать создание собственной армии.

Политика Политика В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160 «В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Политика Политика В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.

Политика Политика Патриарх Кирилл обратился к мировому сообществу по ситуации на Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с массовыми нарушениями прав и свобод священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Политика Политика В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.

Политика Политика ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика Лавров заявил о деградации ситуации в Черноморском регионе Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ситуация в Черноморском регионе в последнее время деградировала.

Политика Политика Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в САР «Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган пригрозил ввести войска в сирийский Манбидж «Если Манбидж не будет очищен (от курдских формирований), то мы войдем и туда», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

Политика Политика В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии В Кремле слышали о высказываниях Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии, но в эту ситуацию вмешиваться не собираются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Политика Россияне назвали человека года среди политиков Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».

Политика Политика Вячеслав Володин предложил анализировать нормы Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым», объявил, что предложения участников форума могут лечь в основу законопроектов, которые рассмотрит нижняя палата парламента.