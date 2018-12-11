Политика
Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко
Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с ПорошенкоРоссийская газета01:15
В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.
Российская газета01:15
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с чего всё началось
В видеообращении, опубликованном в Facebook командования Десантно-штурмовых войск Украины, военный принёс извинение за использование им такого шеврона.RT на русскомвчера в 23:44
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Отголоски Майдана. Политолог об украинском десантнике с нацистским шевроном
Национальная служба новостей04:35
На Украине «вышиванку» вытесняет форма СС «Галичина», а шевроны ВСУ — СС «Мертвая голова»
Новостной фронт11 декабря в 05:25
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