с чего всё началось

В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.

Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко

Политика Политика В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.

Политика Политика В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.

Политика Политика Песков ответил на слова Кадырова о сокращении финансирования Чечни Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в развитии региона удалось бы добиться более заметных результатов, если бы республика получала больше денег из федерального бюджета.

Политика Политика ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Политика Политика Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.

Политика Политика Лавров констатировал деградацию ситуации в Черноморском регионе Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ситуация в Черноморском регионе деградировала.

Политика Политика Лукашенко подтвердил предстоящую встречу с Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в ближайшее время у него состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Армия и оружие Армия и оружие Турция пригрозила войти в сирийский Манбидж Турецкие вооружённые силы войдут в сирийский Манбидж, если его не покинут курдские формирования, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Политика Сенат США может официально осудить саудовского принца по делу Хашукджи Сенат США может официально осудить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле.

Политика Политика Путин в пятницу встретится с главой Росрыболовства Шестаковым Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с главой Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Ильей Шестаковым в пятницу, они обсудят положение в отрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Политика Депутат рады обвинил Евросоюз в обмане Украины Депутат Верховной рады Виктор Бондарь обвинил Евросоюз в том, что он обманул Украину при заключении торговых договоров.

Политика Политика В Кремле знают о высказываниях Леонтьева в адрес главы Хакасии В Кремле слышали о высказываниях Михаила Леонтьева в адрес главы Хакасии, но в эту ситуацию вмешиваться не собираются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Политика В Киеве решили снести памятник Суворову