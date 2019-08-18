с чего всё началось

Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.

Финансы Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Происшествия Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

Общество Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Политика Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.

Политика В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.

Политика В США рассекретили отчёт разведки об аварии на Чернобыльской АЭС В архиве нацбезопасности США рассекретили документ, который рассказывает об отчёте американской разведки в дни ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Политика Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.

Армия и оружие Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Общество В Рязани завершился Форум древних городов Театральные шествия, уличные спектакли, фестиваль кузнечного искусства – в Рязани завершился второй Форум древних городов, который проводится по инициативе местных властей и объединяет города возрастом старше 500 лет.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Гаджеты В магазине MediaMarkt продают чехлы для iPhone XR 2019 На коробке указано, что это чехол для смартфона iPhone XR 2019, но по слухам приемник более доступной модели получит название iPhone 11R.

Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ Глава международного онлайн-наркокартеля, известный как «король наркоинтернета», сбежал во время депортации в Израиль 15 августа.