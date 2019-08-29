Обмен заключенными между Украиной и РФ должен состояться в пятницу, осужденный в РФ за терроризм украинец Олег Сенцов уже переведен в СИЗО "Лефортово", заявил в четверг журналистам депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.

с чего всё началось

Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

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