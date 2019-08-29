Политика
РИА НовостиСенцова доставили в СИЗО «Лефортово», заявил депутат Рады
Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
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Обмен заключенными между Украиной и РФ должен состояться в пятницу, осужденный в РФ за терроризм украинец Олег Сенцов уже переведен в СИЗО "Лефортово", заявил в четверг журналистам депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.РИА Новости04:41
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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
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Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
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Lenta.ru 05:11
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РИА Новости вчера в 21:57
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Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета вчера в 10:08
Игры
Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября
Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.
Игромания.ру 04:57
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Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора Украины
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Газета.Ru 04:55
Происшествия
Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе
Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.
News.ru вчера в 12:01
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Газета.Ru вчера в 13:30
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Политолог Лучин поддержал снятых с выборов в Мосгордуму оппозиционеров
Член Совета отделения партии «Справедливая Россия» в Москве Александр Лучин заявил, что необходима честность при регистрации кандидатов от оппозиции на выборы.
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Кино
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Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Авто
Китайская Zotye рассказала о новинках для России
Как сообщает портал «Китайские автомобили», кроссоверы Zotye T700 и Zotye T600 нового поколения, скорее всего не приедут на наш рынок.
Тарантас Ньюс 03:28
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Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
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Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
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Известия 00:07
Экономика
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Общество
«Яндекс.Такси» запустил доставку посылок в Москве
«Яндекс.Такси» запустил в Москве услугу доставки водителями небольших посылок, сообщается в блоге сервиса.
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Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК вчера в 19:22
Происшествия
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Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
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У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
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«Рома» согласовала переход Смоллинга
Римская «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
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