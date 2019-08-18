Происшествия

Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321РИА Новости вчера в 21:34

Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета А321, экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье. Политик заявил, что гордится экипажем летательного аппарата, и отметил, что "нормальные люди" не судят по национальности.
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Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в "Фейсбуке
" восхитился подвигом пилотов лайнера Airbus A321 "Уральских авиалиний", которые сумели избежать катастрофы самолёта и посадили его в кукурузном поле.
Life.ruвчера в 21:47

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Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321

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Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321, севшего в кукурузном поле

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РЕН ТВвчера в 22:17

На Украине восхитились подвигом пилотов А321

ТК Звездавчера в 22:00

Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

Известиявчера в 23:00

Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321

РИА Новостивчера в 21:34
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