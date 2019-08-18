с чего всё началось

Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета А321, экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье. Политик заявил, что гордится экипажем летательного аппарата, и отметил, что "нормальные люди" не судят по национальности.

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Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

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