Политика
Украинский депутат толкнул журналистку СкабеевуРоссийская газета вчера в 18:20
Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Произошло это во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко.
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с чего всё началось
Депутат Верховной Рады, представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее, видео инцидента опубликовал телеканал «112 Украина».БИЗНЕС Onlineвчера в 10:20
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Украинский политик толкнул и оскорбил российскую журналистку в ПАСЕ
Московский Комсомолецвчера в 10:00
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