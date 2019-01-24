Политика

Украинский депутат толкнул журналистку СкабеевуРоссийская газета вчера в 18:20

Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Произошло это во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко.
Читать в источнике
с чего всё началось
Депутат Верховной Рады, представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее, видео инцидента опубликовал
 телеканал «112 Украина».
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:20

Подробнее о событии

Этическая комиссия ПАСЕ рассмотрит нападение депутата Рады на Скабееву

Народные новостивчера в 14:55

В Сети осудили депутата Рады, который толкнул и оскорбил российскую журналистку в ПАСЕ

РЕН ТВвчера в 18:18

Один пнул, другой толкнул и не дал вступиться: В минутной нарезке показали нападение на Скабееву в ПАСЕ

Царьградвчера в 15:46

Пользователи соцсетей осудили телеведущую Скабееву, которую толкнул украинский депутат

URA.Ruвчера в 21:35

Украинская делегация пробила дно: нападение депутата Рады на Скабееву рассмотрит этическая комиссия ПАСЕ

ФАНвчера в 11:44

Такого в ПАСЕ не видели никогда: Скабеева заявила, что толкнувшим ее депутатом Украины займется специальная комиссия Совета Европы

Экономика сегоднявчера в 12:30

Украинский политик толкнул и оскорбил российскую журналистку в ПАСЕ

Московский Комсомолецвчера в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Происшествия

В Иркутске эвакуировали как минимум шесть больниц

Обновлено вчера в 21:32
Политика

Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 17:02
Наука

Ученые нашли способ предотвращения рака

Аутофагия же может способствовать гибели клеток, вызывающих рак.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись

Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв

Обновлено вчера в 13:00
Авто

Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России

Обновлено вчера в 09:09
Авто

«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде

Завод «Автотор» в Калининграде начал серийное производство нового флагманского седана KIA K900.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Технологии

Apple уволила больше 200 сотрудников

Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено вчера в 19:43
Кино

В «Мосфильме» пройдет кинопремия «Золотой Орел»

Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34

По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка

Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:24
Здоровье

В России утвердили план перехода на новую вакцину от гриппа

Минздрав и Роспотребнадзор утвердили план поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин в период 2019-2021 годах.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала прекращены

Полиция острова Гернси прекратила поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета, на котором был аргентинский футболист Эмилиано Сала.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

На Украине пригрозили силой «вернуть» Кавказ и Кубань

Кубань и Кавказ будут "возвращены" под власть Украины силой, заявил основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака

Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика

Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу

Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
Экономика

У 10% россиян выросла зарплата в 2018 году

В 2018 году зарплату подняли 10% работающим россиянам, сообщает «РИА новости» со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда

Новые факты и документы о блокаде Ленинграда Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения города.
Обновлено вчера в 16:39
Общество

Жители Дальнего Востока ввезли 3,8 тыс. авто без системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Жители дальневосточных регионов, получивших в конце ноября 2018 года возможность ввозить для личных нужд в Россию подержанные автомобили без установленных систем "ЭРА-ГЛОНАСС", воспользовались этой возможностью 3816 раз за прошлый год.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

В Совете Европы рассказали о сумме долга России

Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Неизвестные напали на полицейских в Нальчике

Четверо вооруженных преступников напали на сотрудников полиции в Нальчике.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия

Обвинение: Бегун получил взятку на оплату адвокатов коллег из Кемерова

Прокурор Наталия Бондаренко огласила в суде обвинительное заключение, согласно которому в июне 2018 года Бегун поручил своему подчиненному изыскать денежные средства в размере 300 тысяч рублей, пояснив, что они нужны для оплаты услуг адвокатов для сотрудников МЧС России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В результате стрельбы в штате Джорджия погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика

Эксперты спрогнозировали рост стоимости молока на 5–15%

В первой половине 2019 года натуральное молоко подорожает на 5–15%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

«Заправил пиджак в трусы»: над Порошенко посмеялись в сети

Обновлено вчера в 09:28
Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда

Обновлено вчера в 13:54
ещё по теме
Ольга Владимировна Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно с Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное